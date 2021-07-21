РИАМО - 21 июл. С начала действия программы реновации на западе Москвы ввели в эксплуатацию уже 16 новостроек, первые переселения в этом районе начались три года назад, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Программа реновации на западе столицы реализуется хорошими темпами, с учетом введенной новостройки на улице Щорса в районе Солнцево количество построенных домов по реновации в ЗАО уже достигло 16», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, первые переселения на западе города начались еще в апреле 2018 года. Полностью расселены и снесены 13 старых домов, 6 - отселены, а 35 - находятся в процессе переселения.

По словам депутата Государственной Думы Дмитрия Саблина, всего на территории Западного административного округа в программу реновации включены 559 домов площадью почти 1,7 млн. кв. м, в которых живут 105 тыс. человек. Для организации волнового переселения на данный момент в округе подобраны 54 «стартовых» площадки мощностью более 1 млн кв. м.

«Вместе с жителями мы держим на контроле реализацию программы реновации в ЗАО, регулярно инспектируем строительство новых объектов и продолжим это делать. Только в тесном взаимодействии с жителями можно сохранить темпы развития территории и защитить интересы участников программы реновации», – подчеркнул Дмитрий Саблин.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел первый дом, переданный под заселение по программе реновации, в районе Солнцево на ул. Щорса, и пообщался с переезжающими.

«Пришла реновация в Солнцево - первый дом по реновации. Я надеюсь, что большинство домов достаточно быстро переселят в связи с тем, что здесь много стартовых площадок», – отметил Сергей Собянин.