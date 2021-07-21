РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 июл. С 4 по 7 августа в КСК «Звездный» состоятся два главных турнира 2021 года по джигитовке, основные старты в рамках чемпионата России и мира пройдут с 4 по 6 августа, сообщается на сайте Федерации конного спорта России.

Лучшие спортсмены России и мира будут соревноваться в двоеборье, включающим в себя два раздела: «Специальная джигитовка» и «Вольная джигитовка». Во время специальной джигитовки всадники продемонстрируют свое умение владеть пикой и шашкой, стрельбу из пистолета на скаку и традиционного лука, а также метание ножей.

Во время вольной джигитовки всадники покажут сложные и яркие акробатические упражнения верхом на лошади.

В чемпионате России примут участие лучшие команды Москвы, Подмосковья, Волгоградской, Тверской, Воронежской, Новгородской и других областей России. В чемпионате мира будут соревноваться команды России, Монголии, Беларуси, Англии, Молдовы.