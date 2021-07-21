РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Сотрудниками МУ МВД России «Люберецкое» раскрыта кража велосипеда, хищение произошло прямо с лестничной площадки, сообщили в ведомстве.

В дежурную часть поступило заявление от 30-летней местной жительницы о краже велосипеда с лестничной площадки на улице 3-е Почтовое отделение города Люберцы. Сумма материального ущерба составила 15 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в полицию 21-летний местный житель. Полицейскими установлена причастность подозреваемого в совершении трех аналогичных преступлений на территории города. Похищенное имущество возвращено владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан.