РИАМО - 21 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую тройку рейтинга глав российских регионов по упоминаемости в социальных медиа за июнь 2021 года. Рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа: Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, на форумах и в блогах.

Лидерами июньского рейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Антон Алиханов (Калининградская область) и Андрей Воробьев (Московская область).

В частности, в соцсетях обсуждали обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий работающих в Подмосковье граждан, которую объявил Воробьев. Также обсуждалось заявление губернатора о том, что жителям Московской области ввели 1,15-1,2 млн доз вакцины при населении порядка 7,7 млн человек.

Помимо этого, в соцмедиа обсуждали подписанное Воробьевым постановление, согласно которому с 28 июня в регионе можно пользоваться детскими площадками без обязательного предъявления специального QR-кода.

Топ-20 рейтинга региональных глав по упоминаемости в соцмедиа за июнь замкнули Дмитрий Азаров (Самарская область), Рустам Минниханов (Татарстан) и Сергей Меликов (Дагестан), занявшие места с 18-го по 20-е соответственно.