РИАМО - 21 июл. Координатор федерального проекта «Кадровый потенциал» Александра Сметана назвала основные минусы работы без найма и привязки к конкретной компании. Главный риском фрилансера она считает нестабильность, сообщает «Вечерняя Москва».

«Его зарплата будет зависеть исключительно от ресурса и времени, вкладываемого в проект», — пояснила эксперт.

При этом, на опасность работы в таком режиме не влияет возраст: для молодежи и людей старшего поколения он одинаковый. Все зависит от личной стратегии.

Сметана добавила, что главный риск фриланса многими может восприниматься как преимущество, так как, никаких ограничений карьерного роста и заработной платы нет.

«Именно это привлекает молодежь. Заманчиво и то, что человек может сам распоряжаться своим днем», — прокомментировала Сметана.

Она рассказала, что на данный момент в сфере трудоустройства наблюдается рост популярности фриланса. К нему присматриваются и представители старшего поколения, планируя увеличить свой доход и расширить возможности. Однако пока их количество невелико.

«К сожалению, у нас предпочтение больше отдается молодым специалистам, а не пожилым. Пока нет четко разработанных программ, которые бы поддерживали пенсионеров и давали бы им стабильность во фрилансе», — заключила эксперт.

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