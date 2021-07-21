РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июл. Виновного в поджоге контейнерной площадки, в результате которого сгорел автомобиль, нашли в подмосковном Красногорске, сообщил представитель администрации горокруга.

Пожар на контейнерной площадке в ЖК «Отрада» произошел 19 июля. Огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль.

Пользователь polubvi.shop поинтересовался в комментариях к посту в Instagram-аккаунте администрации горокруга, кто отвечает за систему пожаротушения. По его словам, в ЖК не сработали пожарные гидранты.

«Возгорание произошло на контейнерной площадке, находящейся на балансе УК ООО «Аллюр» (Отрада). Момент происшествия зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения, ведется расследование. По предварительным данным, виновный в умышленном поджоге найден и признал свою вину. В настоящее время следственные действия на месте завершены», - ответил представитель администрации.