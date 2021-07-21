РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Автоинспекторы Подольска организовали для воспитанников детского сада мероприятие «Безопасное лето», в ходе которого в игровой форме напомнили правила безопасного поведения в городе, сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Мероприятие прошло в детском саду №25 «Улыбка». Автоинспекторы предложили ребятам познавательно-игровые тренинги по правилам безопасного участия в дорожно-транспортной среде.

Сначала сотрудники ГИБДД провели с детьми инструктаж по основным аспектам безопасности. Для детей смоделировали ситуации на транспортной площадке, в которых воспитанники выступали не только в роли пешеходов, которым требовалось правильно перейти проезжую часть, но и водителей, которые должны были уступить им дорогу.

В ходе акции полицейские рассказали детям о дорожных ловушках, которые могут подстерегать пешехода, водителя велосипеда во дворе. Наглядно показали и разъяснили, почему нельзя выбегать на дорогу из-за припаркованного транспорта и в местах с ограниченной видимостью, по каким признакам можно определить начало движения машины задним ходом и в чем опасность движения пешехода позади машин.

Дети помогли автоинспекторам проинформировать водителей, припарковавшихся во дворе, о соблюдении правил парковки с помощью информационных табличек (дорхенгеров).

Также дети собирали из пазлов дорожные знаки, а затем нарисовали их мелками на асфальте. Во время творческого процесса ребята отвечали на вопросы и поясняли значение каждого знака.

Для закрепления полученных знаний провели викторину. Затем сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры общественной организации вручили юным участникам мероприятия тематические памятки по дорожной безопасности и сладкие призы.