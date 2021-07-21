РИАМО - 21 июл. Сотрудники лаборатории государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Подмосковья исследовали более 4,7 тыс. проб молока и молочной продукции на соответствие показателям качества с начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прежде чем попасть на прилавки магазинов, вся молочная продукция, поступающая от сельхозпроизводителей Подмосковья, обязательно проходит лабораторные исследования на качество и безопасность», - объяснил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Жители и гости региона получают только высококачественную подмосковную сельскохозяйственную продукцию.

«В рамках исследований выявлено несоответствие в 130 пробах. Некачественная и фальсифицированная молочная продукция не допущена на потребительский рынок», - отметил Сергей Воскресенский.

Он напомнил, что за 2020 год специалисты исследовали 10,6 тыс. проб молока и молочной продукции. Несоответствие требованиям выявили в 353 образцах.