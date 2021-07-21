РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. В городском округе Люберцы подвели итоги детского шахматного турнира, посвященного Международному дню шахмат, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

В летнем парке поселка Малаховка городского округа Люберцы состоялся детский шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат.

В соревнованиях участвовали 17 детей: 11 в основном турнире и 6 – в шахматной викторине. Первое место среди мальчиков занял Михаил Корман, среди девочек – Ефросинья Махнина. В шахматной викторине победила Олеся Корзун.

Победителям и призерам вручили кубки, грамоты и медали.