РИАМО - 21 июл. В отдел полиции Одинцовского округа с заявлением обратился 49-летний местный житель. Он рассказал, что с его счета было похищено более 780 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина нашел объявление о покупке автомобиля-манипулятора с бурильно-крановой установкой в интернете, затем созвонился с покупателем, а потом перевел деньги в качестве предоплаты.

«Злоумышленник позвонил заявителю и сообщил, что необходимо ждать, когда товар доставят из-за границы до порта во Владивосток. После этого он перестал выходить на связь», – пояснила начальник пресс-службы ГУ МВД России по области Татьяна Петрова.

В результате оперативно-разыскных действий был установлен и доставлен в отдел полиции 23-летний житель Приморского края. Молодой человек дал признательные показания.

«Денежными средствами потерпевшего он распорядился по своему усмотрению», – добавила Петрова.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.