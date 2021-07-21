РИАМО - 21 июл. На совместном рейде «Московского паркинга» с судебными приставами был задержан и перемещен на спецстоянку автомобиль Jeep Grand Cherokee. Его владелец накопил долгов по штрафам более чем на 400 тыс. рублей, 240 тыс. из них - штрафы за неоплату парковки, а остальные штрафы были выписаны за нарушения правил дорожного движения. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе АМПП.

Задержанный автомобиль будет храниться на спецстоянке до погашения владельцем задолженности. Если этого не произойдет, то машину могут отправить на реализацию для погашения долга.

Автомобилистам напомнили, что штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней после их вступления в силу. Все постановления направляются почтой по адресу регистрации автомобиля в ГИБДД. Если нет возможности регулярно проверять почту, то на сайте госуслуг можно настроить электронную доставку заказных писем. Информация о штрафах также отображается в приложении «Парковки Москвы», на портале «Автокод» и на сайте мэра Москвы.

Если не оплатить штрафы в установленный срок, то по каждому из них может быть выписан еще один – по статье 20.25 КоАП РФ. Он будет в 2 раза больше первоначального. Кроме того, приставы могут наложить арест на имущество должника (в том числе автомобиль). Неплательщикам могут отказать в праве выезда за границу и в выдаче парковочного разрешения, а действие уже выданного разрешения может быть приостановлено.

По всем вопросам, связанным со столичным парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.