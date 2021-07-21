РИАМО - 21 июл. Компания «Мособлэнерго» полностью выполнила план по возведению новых подстанций в проблемных округах Подмосковья. Всего построено 7 трансформаторных подстанций, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Новые объекты возвели в п. Кратово и с. Новохаритоновское Раменского городского округа, в г. Чехов и д. Крюково городского округа Чехов, в п. Новый Снопок Орехово-Зуевского округа, в п. Нахабино и г. Дедовск в Истре.

Строительство компания выполнила в рамках реализации совместных с министерством мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

По проекту «Мособлэнерго» с марта 2021 года ведет работы в 11 проблемных округах, таких как: Истра, Люберцы, Красногорск, Чехов, Ступино, Егорьевск, Щелково, Домодедово, Пушкино, Раменский и Орехово-Зуевский округа.

«Министерством энергетики Московской области совместно с электросетевыми компаниями ежегодно реализуются инвестиционные и ремонтные программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также проводятся мероприятия по снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях», - подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.

Так, в 2021 году планируют провести реконструкцию 15,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ – 14,8 км уже обновлено.

Кроме того, запланирована замена 984 опор (на 520 – работы уже выполнены), расчистка 59,2 га вдоль трасс ЛЭП (готово 55,5 Га), замена 72 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (33,2 км заменено) и ремонт 72 трансформаторных подстанций. С начала реализации мероприятий 41 подстанцию уже отремонтировали.