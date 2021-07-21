РИАМО - 21 июл. Полицейские в столице задержали заместителя начальника ставропольского УГИБДД Александра Ткаченко, сообщает Nation News.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, задержание силовика связано с делом «ОПС Сафонова».

Ткаченко отвезут в Ессентуки. Там для него изберут меру пресечения наказания.

Накануне был задержан руководитель ставропольского УГИБДД Алексей Сафонов. Проводилась крупномасштабная операция с участием бойцов Росгвардии.