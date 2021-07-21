РИАМО - 21 июл. Пожарные потушили возгорание автомобиля «Газель» на Звенигородском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Водитель успел выбежать из машины. В сторону области перекрыта одна полоса движения.

На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе силы ГКУ «ПСЦ».

По прибытию пожарные оперативно ликвидировали возгорание в салоне машины. Пострадавших нет.