РИАМО - 21 июл. За первые 6 месяцев текущего года в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей производство птицы в Подмосковье увеличилось на 28,4%, коров ­– на 18,2%, валовый надой молока вырос на 16,2%, сообщает пресс-служба Мосстата.

Также в хозяйствах населения поголовье овец и коз возросло на 6,7%, в то же время поголовье птицы уменьшилось на 11,6%. А сельскохозяйственные организации увеличили производство яиц на 11,6%.

С января по июнь этого года в хозяйствах всех категорий Московской области произведено 156 тыс. т мяса (101,7% к соответствующему периоду 2020 года), 356,8 тыс. т молока (102,1% к соответствующему периоду 2020 года), 69975,2 тыс. штук яиц (104,6% к соответствующему периоду 2020 года).

Удельный вес сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства мяса составил 94,6%, на долю хозяйств населения пришлось 4,7%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 0,7%.

По валовому надою молока сложилась аналогичная ситуация – на сельскохозяйственные организации пришлось 89,7%, на хозяйства населения – 6,7%, на крестьянские (фермерские) хозяйства и на индивидуальных предпринимателей – 3,6%.

На конец июня 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по сравнению с концом июня 2020 года увеличилось на 2,1%, в том числе коров – на 4,5%, овец и коз – на 6,2%, свиней – на 4,2%, поголовье птицы уменьшилось на 2,4%.