РИАМО - 21 июл. Проводится проверка по факту размещения в Интернете видеоролика, где мужчина едет на электросамокате с ребенком по проезжей части на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным СМИ, в ночь на 21 июля около полуночи отец ребенка двигался на самокате вместе с несовершеннолетним со скоростью 50 км/ч по улицам с оживленным движением.

Полицейские разыскивают участников видео и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение.