РИАМО - 21 июл. Педагогический фестиваль «Генерация» состоится 26 августа в Павловской гимназии в подмосковной Истре, сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль «Генерация» – это ежегодный интенсив для профессионалов, на котором ведущие российские эксперты и педагоги обсуждают актуальные проблемы современного дошкольного и школьного образования и разбирают эффективные инструменты для их решения. В этом году генеральным партнером мероприятия выступает Московский городской педагогический университет, информационным партнером – ГК «Просвещение».

В рамках фестиваля будет создано пространство для общения педагогов начальной, средней и старшей школ, воспитателей частных и государственных детских садов, наставников, тьюторов, а также руководителей образовательных организаций. Кроме того, участники смогут познакомиться с лучшими технологиями и педагогическими практиками в области образования. Главной миссией мероприятия является формирование сообщества единомышленников, готового реализовывать самые смелые проекты в школьной жизни.

«Сегодня образование обязано идти в ногу со временем, отвечая актуальным запросам нового поколения: быть осмысленным, современным, открытым. А для этого школам и педагогам необходимо выйти из своей зоны комфорта, начать общаться друг с другом, делиться знаниями, опытом, кейсами. То есть стать тем профессиональным сообществом, к которому будут прислушиваться и которое своими идеями способно изменить мир образования к лучшему. В этом главная цель нашего фестиваля», – сказала директор Павловской гимназии Ольга Рагожина.

Программа «Генерации – 2021» предусматривает несколько треков, раскрывающих основные темы и проблемы каждой образовательной ступени – детского сада, начальной школы, основной и старшей школ, а также личностного роста учителей.

Участников фестиваля ждут мастерские и методические лаборатории, где они познакомятся с технологиями проведения образовательных квестов, открытых уроков и «перевернутых» классов, научатся методическому проектированию по методологии CRAFT-ED и узнают об основных нейропрактиках; посетят практикумы, лаборатории, воркшопы и мастер-классы.

В этом году участниками и гостями фестиваля станут представители МГИМО, МГПУ, Института нейрофизиологической психологии, ГК «Просвещение» и другие специалисты. Все участники получат удостоверения о повышении квалификации.

Фестиваль пройдет в Павловской гимназии по адресу: Московская область, д. Веледниково, Живописная ул., д. 136. Участие в фестивале бесплатное по предварительной регистрации по ссылке до 30 июля. ​