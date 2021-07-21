РИАМО - 21 июл. Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в хищении денежных средств граждан путем мошенничества. Материальный ущерб пострадавших превысил 600 тыс. рублей, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Задержание произвели сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из отдела Тверского района.

По предварительной информации, мужчина арендовал в Весковском переулке Москвы помещение и открыл в нем магазин мобильных телефонов и другой техники известного бренда по заниженным ценам. Для привлечения клиентов злоумышленник запустил в интернете агрессивную рекламную кампанию.

«Кроме покупки товара со скидкой по предоплате, гражданам предлагалось заключить с фирмой договор партнерства и реализовывать приобретенные девайсы, получая дополнительную прибыль», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один из потерпевших, увидев рекламу, приобрел в магазине мобильный телефон. После этого мужчина заключил несколько договоров на поставку телефонов, часов и аксессуаров и оплатил заказ. По условиям договора, доставка должна была прийти через месяц.

Однако через месяц товар не пришел, а менеджеры перестали отвечать на звонки. Когда гражданин приехал в магазин, он обнаружил что точка закрыта.

В такой же ситуации оказалась и 58-летняя москвичка. Она заключила договор и внесла предоплату за телефон, но так и не получила его.

По данным фактам возбуждены уголовное дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступлений. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - добавила Ирина Волк.

В полицию обратились еще несколько граждан, потерявших денежные средства. Все потерпевшие и другие возможные эпизоды криминальных деяний злоумышленника устанавливаются.