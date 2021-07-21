РИАМО - 21 июл. За прошедшие 7 лет в Подмосковье построили более 2,2 тыс спортивных площадок разной направленности, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«За последние 7 лет в регионе построено более 2 200 площадок разной направленности, в том числе в небольших поселениях. От наших жителей мы получаем новые запросы и постепенно их решаем», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, в рамках указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» число занимающихся физкультурой и спортом должно составить 55%. Министр отметил, что развитие спортивной инфраструктуры способствует выполнению этой задачи.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и партии «Единая Россия» заняться проектом создания в малых городах и селах современной инфраструктуры для активного отдыха и спорта. Это очень актуально и для Подмосковья, так как несмотря на высокие темпы открытия новых площадок, запрос на них растет с каждым днем.

Для развития спорта в регионе важны не только крупные спортивные комплексы, но и небольшие площадки на открытом воздухе. Ведь они работают в свободном режиме и доступны для каждого в любое время.