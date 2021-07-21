РИАМО - 21 июл. Специалисты СК проведут доследственную проверку по факту гибели 2 рабочих на в строительном объекте, расположенном по Сиреневому бульвару на востоке столицы. Об этом РИАМО сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел на стройке вечером 20 июля. Двое рабочих 1988 и 1981 годов рождения во время демонтажа опалубки между 9 и 10 этажами упали с высоты. Они скончались на месте.

В настоящее время Измайловский межрайонный следственный отдел СУ по ВАО ГСУ СК России по Москве устанавливает обстоятельства произошедшего. Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее смерть 2 лиц).

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.