РИАМО - 21 июл. 800 призывников из Подмосковья отправились на службу в воинские части Центрального округа Росгвардии, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Они направлены в Отдельную дивизию оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ, а также в Московское соединение по охране общественного порядка Центрального округа Росгвардии.

Контроль по отбору новобранцев осуществляли сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области, в том числе и психологи управления вневедомственной охраны.

Начальник отделения учета и комплектования личного состава Главного управления Росгвардии по Московской области, подполковник Алексей Збродько подчеркнул, что по окончании срочной службы все желающие могут остаться служить в войсках правопорядка на контрактной основе или поступить в высшие учебные заведения Росгвардии.