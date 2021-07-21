РИАМО - 21 июл. Центральная избирательная комиссия России постановила назначить Николая Геращенко членом Избиркома Москвы с правом решающего голоса. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Председателем Мосгоризбиркома является Юрий Ермолов, заместителем председателя – Дмитрий Реут, секретарем – Владимир Попов.

Мосгоризбирком на заседании 20 июля определил территориальные избирательные комиссии столицы, которые являются вышестоящими избирательными комиссиями по отношению к УИК, сформированным на избирательных участках, образованных за пределами территории России при проведении выборов депутатов Госдумы.

Кроме того, на заседании были внесены изменения в составы территориальных избирательных комиссий Москвы.