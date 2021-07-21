РИАМО - 21 июл. В среду состоится розыгрыш 5 машин среди сделавших прививку от коронавируса в столице с 12 по 18 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

После прямого эфира организаторы позвонят победителям с номера +7 (495) 870-36-00 и расскажут, как забрать приз.

Еще имена победителей можно будет узнать на mos.ru. В специальном сервисе нужно ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

Привиться от коронавируса в столице можно в городских поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, центрах госуслуг «Мои документы», частных клиниках, ТЦ и других популярных общественных местах. Крупнейший прививочный пункт работает в Гостином дворе.

В Москве за минувшие сутки 8006 человек выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. С начала пандемии от Covid-19 вылечились 1 304 958 пациентов.

За минувшие сутки в столице выявили 3254 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в городе выявили 1 473 584 случая инфицирования.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- В Москве за сутки от коронавируса умерло 104 пациента. В настоящее время на ИВЛ находятся 579 пациентов.

- Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы. Рейды провели в ТЦ «Коломенский», «Ривьера» и торгово‑развлекательном комплексе «Москворечье».

- За сутки в России зарегистрировали 23 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 3 254.

- Депздрав Москвы: Вакцины «ЭпиВакКороны» хватит для тех, кто прививается во второй раз. Прививка данным препаратом не может быть общедоступной для всех жителей города.

- Глава ВОЗ спрогнозировал появление неуязвимого штамма Covid‑19. Новый штамм коронавируса может появиться из‑за неравноправия в использовании вакцин от инфекции.

- Глава Минздрава РФ в прямом эфире в среду ответит на вопросы о прививках от Covid‑19. В рамках просветительской кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн‑эфиры с государственными деятелями и экспертами.