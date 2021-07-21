РИАМО - 21 июл. В городском округе Клин открыли движение по мосту через реку Сестру на 2,2 км автодороги «М-10 «Россия» — Зубово — МБК». Капитальный ремонт объекта завершили досрочно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Он добавил, что проведенный ремонт сделает проезд для 6 тыс. владельцев личного транспорта комфортнее и безопаснее.
В рамках капитального ремонта на объекте восстановили опоры, заменили балки пролетного строения, укрепили конусы, создали новую гидроизоляцию и водоотведение, а также отремонтировали тротуары.
Кроме того, на дороге обновили покрытие, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Перила и барьерное ограждение заменили.
На сегодняшний день на дорогах региона проводится ремонт еще 8 искусственных сооружений. До конца года в эксплуатацию введут еще четыре и на четырех работы завершат в 2022 году.
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