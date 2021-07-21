РИАМО - 21 июл. Специалисты Московского онкологического общества разработали рекомендации по вакцинации от коронавируса для пациентов с онкологическими заболеваниями, в котором настоятельно рекомендуют им прививаться от Covid-19, сообщает пресс-служба Депздрава столицы.

В рекомендации сказано, что наличие онкологического диагноза не является противопоказанием для вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Наоборот, медики говорят, что вакцинация в данном случае является критически важной.

По данным врачей, онкобольные имеют повышенный риск тяжелого течения коронавируса. Их должны прививать независимо от нозологии и этапа противоопухолевого лечения.

Кроме того, в рекомендациях подчеркивается, что в приоритетном порядке вакцинацию должны пройти не только пациенты, но и врачи, которые находятся с ними в непосредственном контакте.

Однако к каждому пациенту должен быть применен индивидуальный подход. Так, прививки от коронавируса не делают пациентам в острых и терминальных стадиях заболевания, а в случаях трансплантации костного мозга специалисты рекомендуют провести вакцинацию через 2-6 месяцев.

В разработке рекомендаций приняли участие руководители и врачи-онкологи якорных онкологических центров Москвы – Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова, городской онкологической больницы №62, клинических больниц №40, имени С.П. Боткина и имени Д.Д. Плетнева, городской клинической онкологической больницы №1.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- В Москве за сутки от коронавируса умерло 104 пациента. В настоящее время на ИВЛ находятся 579 пациентов.

- Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы. Рейды провели в ТЦ «Коломенский», «Ривьера» и торгово‑развлекательном комплексе «Москворечье».

- За сутки в России зарегистрировали 23 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 3 254.

- Депздрав Москвы: Вакцины «ЭпиВакКороны» хватит для тех, кто прививается во второй раз. Прививка данным препаратом не может быть общедоступной для всех жителей города.

- Глава ВОЗ спрогнозировал появление неуязвимого штамма Covid‑19. Новый штамм коронавируса может появиться из‑за неравноправия в использовании вакцин от инфекции.

- Глава Минздрава РФ в прямом эфире в среду ответит на вопросы о прививках от Covid‑19. В рамках просветительской кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн‑эфиры с государственными деятелями и экспертами.