РИАМО – 21 июл. За первую половину 2021 года в Москве заключили более 60 тыс. ипотечных договоров. Это рекордный показатель за все годы статистических наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

«Драйвером рекордного роста объемов и количества ипотечных договоров в Москве стала программа льготного ипотечного кредитования на покупку нового жилья. За первое полугодие 2021 года в столице выдано 33,1 тыс. льготных ипотечных кредитов общим объемом 208,3 млрд рублей», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в июне нынешнего года в Москве было выдано 7 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму 46,9 млрд рублей, что стало рекордом за все время действия льготной программы, запущенной в апреле 2020 года. На Москву приходится 27,6% в общем объеме выданных в России льготных кредитов.