РИАМО - 21 июл. Больше всего случаев заражения Covid-19 в Подмосковье выявили за сутки в Люберцах (177), Химках (143), Балашихе (119), Пушкине (109) и Одинцовском округе (99), сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

84 случая выявили в Раменском округе, 82 – в Ленинском округе, 81 – в Королеве, 80 – в Мытищах, 79 – в Солнечногорске, 70 – в Дмитровском округе, 65 – в Красногорске, 59 – в Подольске, 52 – в Ступине, 47 – в Домодедове, 46 – в Дзержинском, 45 – в Долгопрудном, по 44 – в Лобне и Наро-Фоминском округе.

По 42 случая Covid-19 выявили в Истре и Богородском округе, 41 – в Орехово-Зуевском округе, по 40 – в Коломне и Фрязине, 39 – в Жуковском, 38 – в Воскресенске, 35 – в Клину, 28 – в Ивантеевке, 26 – в Зарайске, 25 – в Щелкове, 23 – в Реутове.

В Сергиево-Посадском округе выявили 22 новых случая заражения коронавирусом, в Егорьевске – 21, в Электростали – 20, в Шатуре – 19, в Котельниках – 16, в Чехове и Серпухове – по 14, в Краснознаменске и Талдомском округе – по 9, в Луховицах и Можайском округе – по 6, в Бронницах, Кашире и Красноармейске – по 5.

По 4 новых случая коронавируса выявили в Павловском Посаде, Лыткарине, Озерах и Волоколамском округе, по 3 – в Лосино-Петровском, Пущине и Рузском округе, по 2 – в Черноголовке и Электрогорске, по 1 – в Лотошине и Власихе.

Ни одного нового случая заражения Covid-19 не зафиксировали в Звездном городке, Шаховской, Серебряных Прудах, Рошале, Протвине и Молодежном.

За сутки в Подмосковье выявили 2161 случай коронавируса. С начала пандемии в регионе выявили 367 197 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- В Москве за сутки от коронавируса умерло 104 пациента. В настоящее время на ИВЛ находятся 579 пациентов.

- Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы. Рейды провели в ТЦ «Коломенский», «Ривьера» и торгово‑развлекательном комплексе «Москворечье».

- За сутки в России зарегистрировали 23 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 3 254.

- Депздрав Москвы: Вакцины «ЭпиВакКороны» хватит для тех, кто прививается во второй раз. Прививка данным препаратом не может быть общедоступной для всех жителей города.

- Глава ВОЗ спрогнозировал появление неуязвимого штамма Covid‑19. Новый штамм коронавируса может появиться из‑за неравноправия в использовании вакцин от инфекции.

- Глава Минздрава РФ в прямом эфире в среду ответит на вопросы о прививках от Covid‑19. В рамках просветительской кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн‑эфиры с государственными деятелями и экспертами.