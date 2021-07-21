РИАМО - 21 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице врача-репродуктолога и акушера-гинеколога клиники «Центр ЭКО» Алену Дружинину в рамках уголовного дела о торговле детьми, рожденных от суррогатных матерей, сообщает ТАСС.

Женщине пока не успели предъявить обвинение. Однако ее допросили в качестве подозреваемой.

Осенью прошлого года в одной из квартир Москвы обнаружили 5 младенцев в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. Правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев.

По данным следствия, это были дети от суррогатных матерей. Следователи также нашли документы о проведенных процедурах клиники и договоры о суррогатном материнстве.

СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области.