РИАМО - 21 июл. Голосование по определению общественных «зеленых зон» в городах Московской области завершилось на портале «Добродел». В нем приняли участие более 15 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.
Более 14 тыс. проголосовавших внесли свои предложения, остальные – проголосовали за уже внесенные предложения. Общее количество предложенных территорий превысило 2,7 тыс.
По его словам, властям также было важным узнать мнение жителей об уголках природы, которые для них важны и нужны, чтобы учесть это в дальнейшей работе структур и органов местной власти.
Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, среди поступивших предложений есть самые разнообразные – и участки сельхозназначения, и береговые зоны, действующие парки и леса.
«Конечно, люди хотят максимально сохранить природу вокруг своих домов или создать новые зоны отдыха. Мнение жителей имеет важное значение и будет обязательно донесено до ведомств и органов местного самоуправления, чтобы учитывать его в работе при дальнейшем благоустройстве и планировании», - отметила Наталья Адигамова.
Активнее всего в опросе приняли участие жители городского округа Балашиха, где мнением поделились более 2 тыс. граждан, Ленинский и Мытищи, где в опросе поучаствовали почти 1,7 тыс. человек каждого округа, и Красногорск, где высказались более 1,1 тыс. человек.
Анализ предложенных жителями региона «зеленых зон» планируется провести до конца лета.
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