РИАМО - 21 июл. Голосование по определению общественных «зеленых зон» в городах Московской области завершилось на портале «Добродел». В нем приняли участие более 15 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Более 14 тыс. проголосовавших внесли свои предложения, остальные – проголосовали за уже внесенные предложения. Общее количество предложенных территорий превысило 2,7 тыс.

«Завершился опрос жителей Подмосковья, в рамках которого мы определяли природные общественные территории для оцифровки и нанесения на карту. Данная работа ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и позволит контролировать строительство в местах, которые стали для людей зонами отдыха и времяпровождения», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По его словам, властям также было важным узнать мнение жителей об уголках природы, которые для них важны и нужны, чтобы учесть это в дальнейшей работе структур и органов местной власти.

Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, среди поступивших предложений есть самые разнообразные – и участки сельхозназначения, и береговые зоны, действующие парки и леса.

«Конечно, люди хотят максимально сохранить природу вокруг своих домов или создать новые зоны отдыха. Мнение жителей имеет важное значение и будет обязательно донесено до ведомств и органов местного самоуправления, чтобы учитывать его в работе при дальнейшем благоустройстве и планировании», - отметила Наталья Адигамова.

Активнее всего в опросе приняли участие жители городского округа Балашиха, где мнением поделились более 2 тыс. граждан, Ленинский и Мытищи, где в опросе поучаствовали почти 1,7 тыс. человек каждого округа, и Красногорск, где высказались более 1,1 тыс. человек.

Анализ предложенных жителями региона «зеленых зон» планируется провести до конца лета.