РИАМО - 21 июл. В рамках нацпроекта «Культура» и поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе капитально отремонтируют 10 Домов культуры, сообщает пресс-служба Минкульта Московской области.

Сейчас ремонт набирает обороты в Доме культуры «Правда» городского округа Пушкинский. Здание было построено в 1946 году. Последние 6 лет - находилось в аварийном состоянии и культурно-досуговая деятельность в нем не проводилась.

Это единственный ДК в городском поселении Правдинский с численностью жителей 12 тыс. человек. Поэтому ремонт этого объекта имеет высокую необходимость.

На строительно-монтажные работы, благоустройство и оборудование выделено из федерального, регионального и муниципального бюджетов 202,2 млн рублей.

В настоящий момент рабочие заняты самой трудной работой - сборкой инвентарных лесов вокруг здания, зачисткой наружных стен, устройством внутренних перегородок, кирпичной кладкой стен и перегородок. Планируется, что капитальный ремонт завершится до конца 2021 года.

Согласно проекту, в здании будут восстановлены интерьеры, создан многофункциональный зрительный зал, оснащенный современным световым и звуковым оборудованием, классы для занятий посетителей всех возрастов и хореографический зал, благоустроена территория вокруг ДК.