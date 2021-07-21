РИАМО - 21 июл. Работы по устройству футбольного поля проводятся в рамках реконструкции стадиона «Москвич», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Обновленный стадион «Москвич» получит футбольное поле с натуральным покрытием, поливом и обогревом. В настоящее время ведется монтаж системы дренажа сточных вод с покрытия футбольного поля», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Помимо этого на стадионе в модернизированном легкоатлетическом ядре появятся 2 беговые дорожки на 10 и 8 полос, секторы для метания диска, копья, молота, толкания ядра, секторы для прыжков.

Бочкарев уточнил, что сейчас уже закончили засыпку песка под беговые дорожки вокруг футбольного поля.

Заммэра добавил, что во время масштабной реконструкции площадь стадиона увеличится в пять раз – с 1,9 до 9,7 тыс. кв. м. Можно сказать, что после обновления всей инфраструктуры на месте старого стадиона появится современный спортивный комплекс, где можно будет заниматься легкой атлетикой и футболом.

Реконструкцию стадиона «Москвич» начали в мае 2019 года. Основные работы планируют закончить в первой половине 2022 года.