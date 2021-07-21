РИАМО - 21 июл. Уникальный навес смонтируют над платформами вокзального комплекса железнодорожной ветви, которая строится между Северным (А, В и С) и Южным (D, E, F) терминалами аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Площадь навеса - 1,5 тыс. «квадратов». Уникальность конструкции заключается в том, что навес накроет сразу две платформы – «островную» и «береговую. Они расположены на эстакаде высотой 12 м.

Сейчас рабочие устанавливают балочные конструкции под навес, продолжается возведение платформ длиной 275 м. Работы проводятся на пролетных конструкциях железнодорожной эстакады, поэтому, для равномерного распределения нагрузки, ведутся одновременно на двух платформах.

Проект строительства железнодорожной ветви между Южным (ЮТК) и Северным (СТК) терминалами аэропорта Шереметьево реализуется по инвестиционной программе ОАО «РЖД». Он предполагает возведение двухпутной железнодорожной линии развернутой длиной 7,9 км с двумя эстакадами.

Уже закончили строительство первой эстакады. Ее длина - 600 м. А вторая эстакада находится в высокой степени готовности. Ее длина составляет 1,5 км. На ней разместят двухэтажный вокзальный комплекс с двумя платформами.

«На первом этаже здания разместятся кассы и зал ожидания, а на втором – турникетная зона. На эстакаде уложат два пути, третий будет подходить к «островной» платформе через стрелочный перевод. Реализация проекта позволит организовать движение поездов-шаттлов для доставки пассажиров из Южного терминала аэропорта в Северный. Интервал движения составит 15 минут», - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.