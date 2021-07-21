РИАМО - 21 июл. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что некоторые смартфоны летом начинают хуже работать и быстрее разряжаются. Это связано с проблемой аккумулятора.

Он напомнил, что «слабым» местом любого гаджета является аккумуляторная батарея. У всех аккумуляторов, в том числе тех, что стоят в смартфонах, есть предельное число циклов зарядки и разрядки. После превышения этого количества производительность гаджета снижается, а при резкой смене температуры, батарея может отключиться.

«Батарея может повлиять на производительность смартфона. Когда батарея уже изношена, то есть было большое число циклов зарядки и разрядки, то аппарат начнет активнее терять заряд на жаре или на холоде. То есть, условно, если вы выйдете из помещения, где 23 градуса, на холодную улицу и вам кто-то позвонит, то аппарат может неожиданно выключиться», – сказал Муртазин в интервью радио Sputnik.

Для того, чтобы улучшить работу такого смартфона, нужно поменять в нем батарею. Заменить аккумулятор можно вне зависимости от того, разборный корпус у гаджета или нет.

«В сервисном центре можно заменить любую батарею. Раз в 3–4 года можно это делать», – подчеркнул эксперт.

При этом он посоветовал не пытаться сэкономить на замене аккумулятора.