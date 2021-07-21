РИАМО - 21 июл. Суды Москвы в среду днем работают в штатном режиме, звонки о минировании оказались ложными, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Сообщения о минировании столичных судов поступили утром в среду. По данным на 9:30, информация о минирования поступила в 10 судов. По данным на 12:07, информация поступила в 26 районных судов Москвы.

По всем сообщениям о заложенных взрывных устройствах выезжали кинологические службы, проводился осмотр помещений, некоторые суды проводили эвакуацию посетителей и сотрудников.

Эвакуацию не проводили в Мосгорсуде, так как здание обследовали кинологи. Сейчас Московский городской суд работает в штатном режиме.