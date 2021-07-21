РИАМО - 21 июл. В Москве и Подмосковье 24 июля средняя за сутки температура ожидается на градус-другой ниже нормы для середины третьей декады июля, сообщается на сайте «Метеоновости».

В средней и верхней тропосфере 23 июля выстроится высотная ложбина с Баренцева моря до низовьев Волги. В Московский регион зайдет холодный воздух и почувствуется освежающее дыхание Арктики.

В предстоящие выходные прохладными в регионе будут и ночи. Местами температура воздуха опустится ниже +10 градусов.

Днем в субботу будет преобладать облачная погода с температурой не выше +20-22 градусов, не исключены небольшие дожди местами. А в воскресенье, 25 июля, днем на пару градусов теплее и без осадков.

Долгожданная прохлада: когда спадет жара в Московском регионе>>