РИАМО - 21 июл. По входным билетам и бейджам через контролько-пропускные пункты на площадку Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) в Жуковском в первый день прошли 6,97 тыс. человек, сообщает пресс-служба фестиваля.

Еще 94,3 тыс. человек следили за событиями на официальном сайте МАКС-2021, а 282 тыс. человек – в официальных аккаунтах авиасалона.

На площадке в Жуковском действовал специальный режим посещения, соответтвующий рекомендациям Роспотребнадзора и правительства региона. Участники и посетители предъявляли QR-кода, либо загружали в информационную систему данные об отрицательном ПЦР-тесте.

Кроме того, на территории авиасалона действовал масочный режим и социальное дистанцирование.

В выставочной программе МАКС-2021 участвовали 829 компаний из 56 стран мира, в том числе и те, кто присоединился к мероприятиям дистанционно.

Непосредственно в Жуковском свои экспозиции представили 538 российских компаний, а также 89 зарубежных предприятий и организаций из 20 государств.

Центральным событием 20 июля стало совещание по гражданскому авиапрому под председательством президента России Владимира Путина.

На площадке конгресс-центра прошел круглый стол по теме «Отечественные цифровые технологии в авиации и авиационной промышленности». Его организовали Минпромторг России и АО «Авиасалон». Участникам представили широкий круг программных продуктов, предлагаемых отечественными разработчиками.

Аналитический центр «АЭРОНЕТ» подготовил конференцию «Геоинформационное обеспечение аэромобильности».

Компания Airbus, официальный партнер деловой программы МАКС-2021, провела круглый стол, где подняла проблему восстановления доверия потребителей к авиапутешествиям в условиях пандемии.

В первый день авиасалона зрителям показали сокращенную программу полетов. С 21 июля демонстрационная программа МАКС-2021 будет проходить в новом формате. Полеты включат демонстрацию новейших образцов авиационной техники, а также выступления пилотажных групп. Тяжелые реактивные самолеты стоят в программе после 15:00.