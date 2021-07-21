РИАМО - 21 июл. Объем твердых коммунальных отходов, направленных подмосковными предприятиями (КПО) на вторичную переработку с начала текущего года достиг рекордного уровня и составил более 1,3 млн т, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Таким образом, этот показатель увеличился в 2 раза по сравнению с таким же периодом 2020 года. В прошлом году этот показатель составил - 612 тыс. т.

«Сегодня все 10 перерабатывающих предприятий региона вышли на полную мощность. За два с половиной года подмосковные КПО направили на вторичную переработку более 3,6 млн. тонн бытовых отходов, больше всего переработали - 1,4 млн тонн органических отходов, из этой массы произвели техногрунт и компост, а из «сухих отходов» больше было выбрано макулатуры - более 0,7 млн тонн картона бумаги, которые также пошли во вторичный оборот», - сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Он напомнил, что еще несколько лет назад весь этот объем без сортировки гнил бы в земле или валялся в лесу. По его словам, до конца года будет введен в эксплуатацию новый КПО «Нева» ежегодной производительностью 500 тыс. тонн, а также будут увеличены мощности 5 действующих КПО.

«К концу года суммарная годовая мощность всех подмосковных комплексов по переработке отходов составит 7,8 млн т. В Подмосковье ежегодно обрабатывается более 7,5 млн т твердых коммунальных отходов, в том числе 3,4 млн т бытовых отходов прибывает из столицы», - заключил Хромушин.

В Московской области построена эффективная промышленная инфраструктура обращения с ТКО, закрыты все мусорные полигоны, введены в эксплуатацию 10 современных предприятий по переработке отходов, оснащенных самым современным оборудованием.

Более 4,5 млн человек разделяют отходы по системе «Два бака», разделяя полезные фракции (пластик, метал, бумагу, стекло) от пищевых отходов. Организованы и приведены к единому стандарту более 110 тыс. контейнерных площадок для сбора ТКО, работают 7 региональных операторов, закуплен новый парк (более 1,2 тыс. единиц) мусоровозов, обновлен контейнерный парк, внедрена система электронного талона и онлайн-мониторинга за работой региональных операторов.

Работает система Мегабак по утилизации крупногабаритных отходов. Подробнее о том как идет раздельный сбор отходов в Подмосковье можно узнать на тематическом сайте двабака.рф.