РИАМО - 21 июл. В Единой инфосистеме в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на поставку комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля в городском округе Истра, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на поставку комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия и оснащения системой подогрева футбольного поля, на поставку комплекта оборудования в целях установки беговых легкоатлетических дорожек в количестве 4 штук и на поставку оборудования для занятий воркаутом», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Она добавила, что выполнение работ по устройству товара производится в соответствии со сметной документацией, сертификацией футбольного поля и беговых дорожек.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Спорт» и финансируется за счет средств Федерального бюджета, за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Истра.

Завершить строительство объекта планируется в 2021 году.