РИАМО - 21 июл. В столице за минувшие сутки скончались 104 человека, у которых была подтверждена пневмония и тест на Covid-19 дал положительный результат, сообщает московский оперштаб.

Всего с начала пандемии в Москве от коронавирусной инфекции умерло 24 689 человек.

За сутки в городе выявили 3254 новых случая заражения Covid-19. В больницы госпитализировали 1297 заболевших.

Общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 473 584 человека. В настоящее время на ИВЛ находятся 579 пациентов.

Оперативный штаб напоминает, что лучшая защита от заражения – вакцинация. Ренее в столицу доставили более 40,4 тыс. доз одной из трех отечественных вакцины от коронавируса - препарата «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- В Москве за сутки от коронавируса умерло 104 пациента. В настоящее время на ИВЛ находятся 579 пациентов.

- Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы. Рейды провели в ТЦ «Коломенский», «Ривьера» и торгово‑развлекательном комплексе «Москворечье».

- За сутки в России зарегистрировали 23 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 3 254.

- Депздрав Москвы: Вакцины «ЭпиВакКороны» хватит для тех, кто прививается во второй раз. Прививка данным препаратом не может быть общедоступной для всех жителей города.

- Глава ВОЗ спрогнозировал появление неуязвимого штамма Covid‑19. Новый штамм коронавируса может появиться из‑за неравноправия в использовании вакцин от инфекции.

- Глава Минздрава РФ в прямом эфире в среду ответит на вопросы о прививках от Covid‑19. В рамках просветительской кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн‑эфиры с государственными деятелями и экспертами.