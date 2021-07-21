РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. В МосОблЕИРЦ сменился поставщик услуги «добровольное страхование» для жителей многоквартирных домов городского округа Люберцы (кроме домов, находящихся под управлением ООО «ПИК-Комфорт»), сообщил заместитель главы муниципалитета Василий Власов.

«С июля 2021 года исполнителя услуги ООО «МСК «АйАйСи» сменила страховая компания ООО «Согласие». Услуга «добровольное страхование» включается в платежные документы МосОблЕИРЦ на основании договора, заключенного с ООО «Согласие». Услуга не обязательна к оплате, приобретение страховки зависит только от волеизъявления собственника. Долг по услуге не начисляется», - отметил Власов.

Чтобы застраховать жилье, в квитанции нужно поставить галочку в поле «Итого к оплате за все услуги счета с учетом добровольного страхования» и внести сумму, достаточную для оплаты жилищно-коммунальных услуг и страховки. Если внесенная сумма меньше требуемой, жилье не будет застраховано, а излишек будет направлен в счет аванса за услуги ЖКХ. После оплаты жилье считается застрахованным с 1-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты.

Стоимость страховки - 2 рубля 50 копеек за квадратный метр.

Так, например, страховой полис на месяц для квартиры площадью 50 кв м составит 125 рублей. Оплатив эту сумму, владелец застрахует внутреннюю отделку, инженерные коммуникации и конструктивные элементы квартиры от пожара, залива, взрыва бытового газа, аварий коммунальных систем и стихийных бедствий. Страховка действует один календарный месяц, и чтобы она не прерывалась, услугу необходимо оплачивать регулярно.

В платежных документах МосОблЕИРЦ клиентам предлагаются базовые тарифы страхования. Более подробную информацию по условиям страхования можно получить в клиентских офисах МосОблЕИРЦ и на сайте мособлеирц.рф в разделе «Добровольное страхование» или по номеру телефона страховой компании «Согласие»: 8(495)660-21-27.