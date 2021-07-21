РИАМО - 21 июл. За минувшие сутки в столице выявили 3254 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе выявили 1 473 584 случая инфицирования, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров, в офисах госуслуг «Мои документы», павильонах «Здоровая Москва». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут. Более 4 млн москвичей получили первый компонент вакцины.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе улучшается. Снижается число новых выявляемых случаев заражения и госпитализаций.

По России выявили 23 704 новых случая коронавируса, в 10,4% случаев не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 783 смерти, полностью выздоровели 22 584 человека.

С начала пандемии в России выявлено 6 030 240 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 150 705 летальных исходов, выздоровели 5 404 797 человек.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- В Москве за сутки от коронавируса умерло 104 пациента. В настоящее время на ИВЛ находятся 579 пациентов.

- Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы. Рейды провели в ТЦ «Коломенский», «Ривьера» и торгово‑развлекательном комплексе «Москворечье».

- За сутки в России зарегистрировали 23 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 3 254.

- Депздрав Москвы: Вакцины «ЭпиВакКороны» хватит для тех, кто прививается во второй раз. Прививка данным препаратом не может быть общедоступной для всех жителей города.

- Глава ВОЗ спрогнозировал появление неуязвимого штамма Covid‑19. Новый штамм коронавируса может появиться из‑за неравноправия в использовании вакцин от инфекции.

- Глава Минздрава РФ в прямом эфире в среду ответит на вопросы о прививках от Covid‑19. В рамках просветительской кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн‑эфиры с государственными деятелями и экспертами.