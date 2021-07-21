РИАМО - 21 июл. Опубликована закупка на строительство котельной в Наро-Фоминском городском округе, завершить строительство объекта планируется в 2023 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Строительство объекта будет вестись по адресу: Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина.

Строительство котельной осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Наро-Фоминского городского округа.