РИАМО - 21 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека» подмосковным врачам, передает корреспондент РИАМО.

«Мы традиционно на этой набережной встречаемся с людьми благородных профессий. Сегодня для меня большая честь - встречаться с вами, с медиками, и <...> вручить вам сертификаты. А наши коллеги будут сопровождать вас, ответят на все вопросы», - сказал Воробьев.

Он отметил, что социальная ипотека позволяет планировать будущее.

Вручение сертификатов

Сертификаты на участие в программе «Социальная ипотека» получили участковый врач-терапевт Мытищинской городской клинической больницы Любовь Баранова, участковый врач-педиатр Королевской городской больницы Екатерина Барышева.

«Спасибо большое за такую программу. Я переехала в Московскую область из другого региона. И выбрала ваш регион неслучайно», - отметила Барышева.

Также сертификаты получили фельдшер скорой медицинской помощи Московской областной станции скорой медицинской помощи Людмила Болилая, фельдшер скорой медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф Максим Бусарев, рентгенолаборант Коломенской центральной районной больницы Ольга Агальцова.

«После такого подарка хочется работать еще больше», - рассказала Агальцова.

Сертификаты получили участковый врач-терапевт Сергиево-Посадской районной больницы Елена Киселева, участковый врач-терапевт Химкинской областной больницы Оксана Буханец.

«Я не первый врач нашей Химкинской больницы, кто получил такой сертификат. Спасибо большое от всех них», - отметила Буханец.

Воробьев также вручил сертификаты врачу-анестезиологу-реаниматологу Одинцовской областной больницы Екатерине Нидзельской, врачу-эндоскописту Химкинской областной больницы Зауру Рамазанову, участковому врачу-терапевту Центральной городской клинической больницы (г. Реутов) Умухавват Султанахмедовой, участковому врачу-терапевту Одинцовской областной больницы Ирине Яшиной.

«Нам очень важно, чтобы в регион и дальше приезжали врачи. <...> Мы будем и дальше эту программу продолжать. Хочется сделать ее больше. Застройщики специальные скидки дают», - подчеркнул после церемонии вручения сертификатов губернатор.

Социальная ипотека

Региональная программа позволяет приобрести собственное жилье на льготных условиях. Чтобы получить льготную ипотеку, необходимо иметь российское гражданство и трудовой договор в Подмосковье на срок не менее 10 лет, стаж работы не менее 5 лет, а также не должно быть жилья в собственности в Московской области.

Областное правительство предоставляет субсидию на оплату первоначального взноса, затем ежемесячно в течение 10 лет компенсирует сумму основного долга, а участник программы выплачивает только проценты по кредиту. За годы действия программы более 2000 педагогов, ученых, врачей и тренеров уже получили такие сертификаты.