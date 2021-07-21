РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Жители городского округа Люберцы могут получить в органах внутренних дел консультацию и профессиональную помощь в борьбе со взяточничеством должностных лиц, сообщает МУ МВД России «Люберецкое».

«Если вы столкнулись со взяточничеством и произволом любого должностного лица в открытой или скрытой форме, вам необходимо обратиться к нам. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» дадут необходимые консультации и окажут профессиональную помощь в каждом конкретном случае», - говорится в сообщении.

В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников правоохранительных органов горожанам нужно обращаться непосредственно в подразделения собственной безопасности.

Телефон доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66, телефон управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области: 8(499)317-24-66.