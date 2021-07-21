РИАМО - 21 июл. Около 90 светофоров установили и реконструировали на столичных улицах за полгода. Они помогают сделать движение более безопасным и комфортным. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

«Строительство и реконструкция светофоров – приоритетное направление в деятельности ЦОДД. Мы отслеживаем дорожную ситуацию, и там, где повышается аварийность или есть оживленное движение потоков пешеходов, автотранспорта, велосипедистов, принимаем решение об установке нового светофора для повышения безопасности на дорогах. Кроме того, реализуем предложения жителей по установке новых светофоров», - сказал заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.

В частности, по адресу: проспект Мира, 11, было зарегистрировано 5 наездов на пешеходов в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, 6 человек оказались ранены. Для предотвращения подобных ДТП и с учетом крайне оживленного движения – 7 полос для движения автотранспорта – в этом месте было решено установить светофор.

Также новые светофоры появились по адресам: ул. Ленинская Слобода, 4; Ясеневая ул., д. 41, корпус 1; пр-д Шокальского, 26; Братиславская ул., 31, к. 1.

Светофоры также появились на пересечении Ставропольской и Чагинской улиц, улицы Тихомирова и Заревого проезда, Байкальской улицы и Черницынского проезда и еще почти в 40 местах. Еще более 50 светофорных объектов были дооборудованы.

За 2020 год в столице было реконструировано и построено почти 240 светофоров. Кроме того, в Москве ежедневно перенастраивается не менее 10 светофоров, в том числе по просьбам жителей. Горожане сообщают о неисправном светофоре, просят проверить работу фаз светофора, увеличить время проезда или прохода пешеходов на зеленый сигнал светофора.