РИАМО - 21 июл. Для того, чтобы избежать трагических последствий после отдыха у водоемов, с детьми нужно проводить разъяснительную беседу о правилах поведения и о последствиях их нарушения, сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Она напомнила, что нельзя нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз), при нахождении вблизи других пловцов. Также при купании в естественном водоеме запрещено заплывать за установленные знаки ограждения, нельзя подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам. Для того, чтобы не перегреться на солнце, следует на пляже надевать головной убор. А еще нужно избегать шалостей на воде.

Категорически запрещено купать детей, в том числе на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах, без надзора взрослых.

«Во избежание несчастных случаев с детьми не забывайте: строго контролировать свободное время своих несовершеннолетних детей; разрешать купание на водоемах только в присутствии взрослых и в специально отведенных местах; довести до сведения своих несовершеннолетних детей правила поведения на водоеме», - добавила Мишонова.

Также она напомнила о категорическом запрете купания на водных объектах, оборудованных предупреждающими знаками «Купание запрещено!».

«Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить трагедию. Если случилась беда, звоните по телефонам 101, 103 и 112», - резюмировала детский омбудсмен.