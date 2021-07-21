РИАМО - 21 июл. Курс доллара вырос на 9,25 копейки по отношению к рублю, по данным на открытии торгов Московской биржи в среду, сообщает Федеральное агентство новостей.

На данный момент стоимость американской валюты составила 74,4625.

Курс евро тоже продемонстрировал рост, но не такой стремительный. Европейская валюта приросла на 1,25 копейки и дошла до 87,6125 рубля.

Ранее существенное изменение курса продемонстрировал биткоин. Криптовалюта упала на 6%, ее стоимость составила 29 687 долларов.