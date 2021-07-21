РИАМО - 21 июл. Российская столица вошла в пятерку лидеров среди мегаполисов мира по скорости трансформации города. Исследование провела компания Boston Consulting Group (BCG), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Эксперты BCG отметили высокие показатели Москвы в рейтинге по скорости изменений. Среди мегаполисов с сопоставимым размером населения и уровнем экономики российская столица вошла в пятерку лидеров по доле горожан, которые отмечают, что за последние три года Москва стала лучше в качестве места для жизни», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, исследователи подчеркнули, что динамика качества жизни повысилась в том числе благодаря инвестициям в инфраструктуру. Бочкарев обратил внимание на то, что девелоперы принимают активное участие в улучшении московской инфраструктуры.

«Две трети бюджетных инвестиций в столичное строительство приходится на транспортную инфраструктуру. Оставшиеся средства Москвы направляет на социальную инфраструктуру, одновременно с этим городу активно помогают инвесторы, которые возводят объекты образовательной и медицинской инфраструктуры в шаговой доступности с учетом потребностей жителей», - рассказал заммэра.

В качестве примера он привел успешное изменение жилого квартала, размещенного на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле». Объект возводит «РГ-Девелопмент» в районе Щукино на северо-западе столицы.

«Сегодня большое внимание уделяется редевелопменту промзом. Жилой квартал «Октябрьское поле» - проект масштабного обновления заброшенной промзоны с учетом мирового градостроительного опыта и изменившихся запросов жителей мегаполиса», - сказала генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.

Она подчеркнула, что квартал планируют превратить в самодостаточным кластер с общественными пространствами, новыми рабочими местами для жителей, детскими садами, школой и поликлиникой.

Ранее заместитель мэра отметил, что Москва уже сейчас занимает 2 место по качеству жизни среди мегаполисов мира, согласно исследованию международной компании Boston Consulting Group (BCG).