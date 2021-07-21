РИАМО - 21 июл. Российская столица вошла в пятерку лидеров среди мегаполисов мира по скорости трансформации города. Исследование провела компания Boston Consulting Group (BCG), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По его словам, исследователи подчеркнули, что динамика качества жизни повысилась в том числе благодаря инвестициям в инфраструктуру. Бочкарев обратил внимание на то, что девелоперы принимают активное участие в улучшении московской инфраструктуры.
«Две трети бюджетных инвестиций в столичное строительство приходится на транспортную инфраструктуру. Оставшиеся средства Москвы направляет на социальную инфраструктуру, одновременно с этим городу активно помогают инвесторы, которые возводят объекты образовательной и медицинской инфраструктуры в шаговой доступности с учетом потребностей жителей», - рассказал заммэра.
В качестве примера он привел успешное изменение жилого квартала, размещенного на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле». Объект возводит «РГ-Девелопмент» в районе Щукино на северо-западе столицы.
«Сегодня большое внимание уделяется редевелопменту промзом. Жилой квартал «Октябрьское поле» - проект масштабного обновления заброшенной промзоны с учетом мирового градостроительного опыта и изменившихся запросов жителей мегаполиса», - сказала генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.
Она подчеркнула, что квартал планируют превратить в самодостаточным кластер с общественными пространствами, новыми рабочими местами для жителей, детскими садами, школой и поликлиникой.
Ранее заместитель мэра отметил, что Москва уже сейчас занимает 2 место по качеству жизни среди мегаполисов мира, согласно исследованию международной компании Boston Consulting Group (BCG).
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