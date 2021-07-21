РИАМО - 21 июл. Парк общественного транспорта планируют обновить в Москве так, чтобы в первую очередь использовать в течение следующих восьми лет экологически чистую энергию, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, Москва будет следовать международному примеру, согласно которому городам стоит устанавливать больше зарядной инфраструктуры для электрического транспорта, чем необходимо на первом этапе, для стимулирования спроса в будущем.

Город также упростит процесс утверждения установленных в частном порядке зарядных станций.

«Первые шаги должны быть сделаны городскими властями»,- сказал Ликсутов в интервью Reuters.

Столичные власти планируют закупать по 500-600 электробусов ежегодно, чтобы к 2030 году заменить весь парк наземного городского транспорта на экологически чистый.

Сейчас в Москве уже курсируют более 600 электробусов. К концу этого года парк московских электробусов достигнет 1 тыс. единиц.