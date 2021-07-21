РИАМО - 21 июл. 13 судов в столице проверены кинологами и работают в штатном режиме после сообщений о минировании, сообщает пресс-служба московских судов.

Ранее в столичные суды стали поступать сообщения о минировании. Из зданий эвакуировали работников и посетителей.

Был «заминирован» 21 суд. 13 судов проверили, они работают в штатном режиме.

Как уточнил РИАМО очевидец, всех посетителей и сотрудников запустили после проверки в Щербинский суд Москвы.